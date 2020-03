América Latina respira aliviada tras decisión de aplazar Juegos Olímpicos de Tokio al 2021

24 mar (Reuters) - - Los Juegos de Tokio fueron aplazados el martes por primera vez en 124 años hasta 2021 por la crisis del coronavirus, una decisión celebrada por los titulares de los comités olímpicos en los países latinoamericanos.

Foto del lunes del logo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Mar 23, 2020. REUTERS/Issei Kato

A continuación algunas reacciones de la región sobre la decisión, que representó un alivio para muchos deportistas que seguían entrenando en medio de la incertidumbre por la propagación del virus que causó más de 16.500 muertes en todo el mundo.

BALTAZAR MEDINA, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC):

“Particularmente no me sorprende la noticia, la estaba esperando. Hacía días se venía venir y desde luego me parece que es una decisión muy responsable tanto del Comité Olímpico Internacional como del Gobierno de Japón y de los organizadores de los Juegos porque no tendría sentido mantener una fecha de unos juegos en unas condiciones amenazantes para la salud de los atletas solo por el interés de cumplir algunos compromisos comerciales”.

“Es una noticia lamentable porque de alguna manera se frustran muchas ilusiones en cuanto a la gente que ya tenía su cupo para ir a los Juegos Olímpicos, pero es aplazar un sueño y para los atletas que no habían logrado terminar su proceso clasificatorio es la oportunidad de que se vuelvan a agendar sus eventos y que puedan competir con todas las garantías para obtener esos cupos”.

JAVIER SOTOMAYOR, campeón olímpico cubano salto en alto:

“Para mí es la decisión más consecuente del Comité Olímpico y de las autoridades de Japón. Es mejor un aplazamiento a tiempo y no una suspensión o cancelación de los Juegos Olímpicos. Humanamente es lo mejor pues con esta pandemia los atletas están en un constante estrés y no se han podido concentrar bien en su preparación. Es una decisión responsable”.

“Se van muchas ilusiones ahora mismo pues una medalla olímpica es lo supremo que quieren todos los deportistas, pero la vida es más importante y hay que preservarla”.

MIGUEL ÁNGEL MUJICA, presidente del Comité Olímpico de Chile:

“Lo más aconsejable era postergar los Juegos Olímpicos porque realmente era muy difícil que se llevaran a cabo desde el 24 de julio. Los deportistas no están entrenando, los no clasificados no tenían oportunidad de celebrar clasificatorias y por lo tanto, era una situación muy, muy complicada. Era lo más sensato. Estamos tranquilos, contentos, porque nuestros deportistas van a disponer de tiempo para entrenar correctamente”.

“La organización de unos juegos de esta naturaleza conlleva una cantidad tan importante de ítemes que hay que tener presentes. No era fácil recibir un informe de la OMS, ver el clamor de los deportistas y comités olímpicos locales y simplemente bajar los juegos. Era mucho más que eso. Fue muy importante la conversación que tuvo el primer ministro japonés con el COI para ver si realmente Japón estaba dispuesto a aplazarlos, y creo que esa fue la conversación clave”.

CAMILO PÉREZ, presidente del Comité Olímpico Paraguayo:

“Apoyamos en un 100 por ciento la gestión del presidente del COI y las decisiones que el comité fue tomando. Vamos a trabajar y a prepararnos con todo para estar en Tokio.

“Tenemos que ver cuáles son las nuevas reglas de clasificación porque tenemos algunos atletas que ya clasificaron y hay que ver si esos atletas deben pasar nuevamente por un proceso de clasificación o no. Hay que ver bien cómo se reglamenta esto. La única comunicación que existe hasta ahora es la postergación. Vamos a ver cuáles son las nuevas reglas de juego y qué consecuencia tendrían sobre nuestros atletas”.

COMITÉ OLÍMPICO DE MÉXICO

“El COM se une a la decisión alcanzada por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, autoridades gubernamentales de Japón y Comité Organizador Tokio2020, de posponer los JO para salvaguardar salud de atletas y todos los involucrados en la justa veraniega más importante del orbe”.

GERARDO WERTHEIN, presidente del Comité Olímpico Argentino:

“Las preocupaciones hoy son otras, todo lo demás pasó a un segundo plano. Nosotros ya les dijimos a los atletas que no van a tener entrenamiento por mucho tiempo. (Los Juegos Olímpicos) son 33 campeonatos mundiales juntos. No están dadas las condiciones para los atletas”.

