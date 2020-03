COI está revisando escenarios de JJOO Tokio 2020; cancelación no es uno de ellos: Bach

FOTO DE ARCHIVO. Personas que usan mascarillas protectoras durante el brote del coronavirus (COVID-19), se reflejan en una pantalla que muestra la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, en Tokio, Japón. 19 de marzo de 2020. REUTERS/Issei Kato.

NUEVA YORK, 20 mar (Reuters) - El Comité Olímpico Internacional está evaluando varios escenarios para los Juegos de Tokio en medio de la pandemia de coronavirus, pero la cancelación no es uno de ellos, dijo el presidente del organismo, Thomas Bach, a The New York Times.

Los organizadores del mayor evento deportivo mundial han dicho en repetidas ocasiones que los Juegos empezarán en la fecha prevista del 24 de julio, incluso a pesar de que el rápido avance del virus ha paralizado las competiciones a nivel global.

El coronavirus, que emergió en China a fines del año pasado, ha acabado con la vida de más de 10.000 personas en todo el mundo, aumentando el temor a un aplazamiento o cancelación de los Juegos.

No obstante, Bach afirmó que el COI no está estudiando siquiera la suspensión de la cita.

“La cancelación no está en la agenda. Estamos comprometidos con el éxito de estos Juegos”, afirmó.

Una fuerza especial del COI que incluye a la Organización Mundial de la Salud determinó que es muy pronto aún para tomar una decisión sobre cómo gestionar el impacto de la pandemia en la cita olímpica.

“No sabemos cuál será la situación”, señaló. “Por supuesto estamos considerando diferentes escenarios, pero a diferencia de muchas otras organizaciones deportivas y ligas profesionales, estamos a cuatro meses y medio de los Juegos”.

“Lo que hace tan única y difícil esta crisis es la incertidumbre. Nadie puede decir hoy cuáles serán los desarrollos de mañana o en un mes, por no hablar de dentro de más de cuatro meses”, agregó.

