Coronavirus es más mortal que la gripe, pero puede ser contenido: jefe OMS

Imagen de archivo del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa sobre coronavirus, en Ginebra, Suiza, Febrero 28, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

GINEBRA, 3 mar (Reuters) - Alrededor de un 3,4% de los casos confirmados del coronavirus COVID-19 han terminado en muerte, muy por encima de la tasa de fallecimientos de la gripe estacional, pero la enfermedad puede ser contenida, dijo el martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Para resumir, COVID-19 se propaga de manera menos eficiente que la gripe, la transmisión no parece ser impulsada por personas que no están enfermas, causa enfermedades más graves que la gripe, todavía no hay vacunas o terapia, y puede ser contenido”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa en Ginebra.

Tedros sostuvo que habló con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, sobre los Juegos de Tokio. “Creo que decidir ahora sería demasiado temprano, sería bueno monitorizar la situación”, señaló.

