Epidemia de COVID-19 puede ser controlada con enfoque concertado, dice OMS

Foto del jueves de trabajadores de salud de Zimbabwe tras recibir una donación mientras se preparan para posibles casos de coronavirus en Harare. Mar 5, 2020. REUTERS/Philimon Bulawayo

GINEBRA/LONDRES, 5 mar (Reuters) - La epidemia por el coronavirus COVID-19 que se propaga por todo el mundo puede ser contenida y controlada, dijo el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero sólo con una respuesta concertada de todos los gobiernos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por el creciente número de países con casos, especialmente aquellos con sistemas de salud más débiles, y pidió a los gobiernos recurrir a todos los ministerios para combatir el virus.

Afirmó que la situación actual no equivalía a una pandemia, pero su agencia de las Naciones Unidas usaría el término si y cuando llegara el momento.

“También estoy de acuerdo en que la situación podría ser peor de lo que tenemos ahora, y podría ser a nivel de pandemia. Pero lo que al mismo tiempo estamos diciendo es que hay países que con esta situación han demostrado que pueden contenerla. No debemos rendirnos”, aseguró.

“Si llegamos ahí, lo diremos, no hay problema en absoluto. Basado en la ciencia y la evidencia”, dijo Tedros en una rueda de prensa en Ginebra.

El 30 de enero, la OMS declaró el brote que se originó en China como una emergencia internacional. No tiene una clasificación formal para declarar una pandemia por enfermedades que no sean influenza. COVID-19 es un nuevo coronavirus, no gripe.

Reporte de Stephanie Nebehay en Ginebra y Kate Kelland en Londres. Editado en español por Javier Leira