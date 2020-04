OMS lanza iniciativa para compartir drogas COVID-19, exámenes y vacunas: comunicado

GINEBRA, 23 abr (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que anunciaría una “colaboración histórica” ​​el viernes para acelerar el desarrollo de medicamentos, pruebas y vacunas seguras y efectivas para prevenir, diagnosticar y tratar el COVID-19. La agencia con sede en Ginebra, en un breve comunicado emitido el jueves por la noche, dijo que la iniciativa con socios apunta a hacer que las tecnologías contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus sean “accesibles para todos los que las necesitan, en todo el mundo”, pero no dio detalles.

Foto ilustrativa del jueves de un vial de sangre tras un estudio de anticuerpos al coronavirus en un suburbio de Nueva York. Abril 23, 2020. REUTERS/Mike Segar

La alianza de vacunas GAVI, la Fundación Gates y el Fondo Mundial se encuentran entre los grandes donantes tradicionales de la agencia de la ONU, además de sus 194 estados miembro.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el 6 de abril que planeaba anunciar una iniciativa para acelerar la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas y también diseñar mecanismos para una distribución equitativa.

“La OMS se compromete a garantizar que, a medida que se desarrollen medicamentos y vacunas, se compartan de manera equitativa con todos los países y personas”, sostuvo Tedros en ese momento.

“Mientras buscamos vacunas, a menos que rompamos las barreras para la distribución equitativa de los productos, ya sean vacunas o productos terapéuticos, tendremos un problema, por lo que debemos abordar el problema con anticipación”, dijo.

Tedros también elogió al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, por una propuesta para crear un grupo de derechos para pruebas, medicamentos y vacunas con acceso gratuito o licencias en “términos razonables y asequibles para todos los países”.

“Tedros apoya el acceso equitativo”, dijo a Reuters el jueves un diplomático europeo. “El gran desafío, aparentemente, no será el desarrollo de una vacuna, sino cómo garantizar una implementación amplia para todos”.

Se espera que la iniciativa incluya un arsenal para su uso en países pobres, como el que tiene actualmente la OMS para las vacunas contra la influenza en caso de que el virus de la gripe se convierta en una pandemia.

Durante la pandemia de gripe porcina H1N1 en 2009, hubo cuellos de botella en los procesos regulatorios y los rendimientos de las vacunas fueron más bajos de lo esperado, encontró una revisión posterior de la OMS.

Hubo críticas de que la distribución de vacunas no era equitativa ya que los países más ricos podían comprar más.

El fármaco experimental de coronavirus de Gilead Sciences Inc falló en su primer ensayo clínico aleatorizado, informó el jueves el Financial Times, pero el fabricante de medicamentos dijo que los resultados del estudio en China no fueron concluyentes ya que finalizó antes de tiempo.

Por Stephanie Nebehay; Editado en español por Juana Casas