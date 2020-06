Expertos cuestionan comentario de OMS sobre "raro" contagio de pacientes asintomáticos de COVID-19

Foto del lunes de una enfermera palestina sanitizando sus manos en un hospital en Gaza en medio de la pandemia de coronavirus. Jun 9, 2020. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

LONDRES, 9 jun (Reuters) - Expertos en enfermedades pusieron en duda el martes una declaración de la Organización Mundial de la Salud que indicó que la transmisión del COVID-19 por personas sin síntomas es “muy rara”, señalando que podría generar problemas para los gobiernos mientras intentan levantar las restricciones.

Maria van Kerkhove, la epidemióloga que lidera la OMS a nivel técnico frente a la pandemia de coronavirus, dijo el lunes que muchos países que están haciendo seguimiento de contactos habían identificado casos asintomáticos, pero no hallaron una mayor propagación del virus. “Es muy raro”, dijo.

“Me sorprendió bastante la declaración de la OMS”, dijo Liam Smeeth, profesor de epidemiología clínica en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que agregó que no ha visto los datos en los que se basan las palabras de Kerkhove.

“Va en contra de mis impresiones desde la ciencia, que sugieren que la gente asintomática -que nunca desarrolla los síntomas- y la presintomática son una fuente importante de infección a otros”, señaló.

Funcionarios de la OMS no estuvieron disponibles de inmediato para comentar el asunto el martes. Van Kerkhove tiene previsto responder preguntas en una sesión en redes sociales más tarde en el día.

Smeeth y otros expertos dijeron que es crucial entender los riesgos de transmisión entre otras personas con síntomas muy leves o inexistentes ahora que los gobiernos están empezando a aliviar los cierres que impusieron para intentar reducir la propagación de la pandemia y sustituirlos gradualmente con el seguimiento de casos y planes de aislamiento.

“Esto tiene implicaciones importantes para las medidas de seguimiento/trazabilidad/aislamiento que están siendo puestas en marcha por muchos países”, indicó Babak Javid, consultor de enfermedades infecciosas en Cambridge University Hospitals.

Reporte adicional de Ludwig Burger en Fráncfort y Alistair Smout en Londres; editado en español por Carlos Serrano