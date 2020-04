Especial de celebridades "One World" por coronavirus atrae a 21 millones de estadounidenses

Captura de pantalla de un video que muestra a Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts de ''The Rolling Stones'' tocando durante el evento ''One World: Together at Home'', una transmisión especial de música, comedia e historias personales que celebró a los trabajadores de primera línea en todo el mundo que luchan contra el coronavirus, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el grupo sin fines de lucro Global Citizen. 18 de abril, 2020. Global Citizen/Handout via REUTERS