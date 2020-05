Varios grupos de inversión piden a las naciones ricas un plan de recuperación verde

FOTO DE ARCHIVO: Activistas medioambientales de Swiss Klimastreik Schweiz sostienen varias pancartas tras depositar pares de zapatos en representación de manifestantes ausentes durante el brote de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) frente al teatro de la ópera en la plaza Sechselaeutenplatz de Zúrich, Suiza, el 24 de abril de 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann

LONDRES, 4 may (Reuters) - Las naciones más ricas del mundo deben asegurarse de que sus planes de recuperación de la COVID-19 sean sostenibles y ayuden a cumplir los objetivos del acuerdo climático de París, según los principales grupos de inversión mundiales que en conjunto gestionan billones de dólares en activos.

Si bien algunos miembros de las 20 economías más grandes del mundo, como Reino Unido, Francia y Alemania, han hecho declaraciones en ese sentido, algunos de los mayores emisores como China y Estados Unidos aún deben hacerlo.

La petición llega en un momento en que cada vez más Estados están planificando el levantamiento de unas medidas de confinamiento que han hundido los ingresos de la mayoría de las empresas, desde las aerolíneas hasta los grupos de distribución minorista, y han cambiado radicalmente la economía del sector energético.

Los grupos de inversión dijeron que el capital privado desempeñará un papel fundamental en la recuperación, pero los inversores necesitan que se establezcan políticas a largo plazo que reflejen la transición acordada hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

“Los planes de recuperación que agravan el cambio climático expondrán a los inversores y a las economías nacionales a riesgos financieros, sanitarios y sociales cada vez mayores en los próximos años”, dijeron en un comunicado difundido el lunes.

“Los Estados deben evitar la priorización de arriesgados proyectos de emisiones a corto plazo”, agregaron los grupos de inversión, entre los que se incluye el Institutional Investor Group on Climate Change, entre cuyos miembros se encuentra el fondo estadounidense BlackRock.

El dinero de la recuperación estaría mejor invertido en la creación de empleos e infraestructura sostenible que ayude a cumplir el objetivo de emisiones netas de carbono cero en todos los sectores, incluyendo el energético, el manufacturero, el de la construcción y el del transporte, dijeron.

También firmaron el comunicado, en el marco del grupo colectivo conocido como Investor Agenda, fueron Principles for Responsible Investment, un grupo respaldado por las Naciones Unidas, así como Ceres, CDP, Investor Group on Climate Change, Asia Investor Group on Climate Change y la United Nations Environment Program Financial Initiative.

El documento se suma a llamamientos similares a favor de una recuperación ecológica realizados en los últimos días por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, entre otros.

Información de Simon Jessop y Kate Abnett; editado por Pravin Char; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk