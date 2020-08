Investigadores de Hong Kong reportan primer caso documentado de reinfección de coronavirus

IMAGEN DE ARCHIVO. Un hombre utilizando mascarilla toma una fotografía del atardecer en el paseo marítimo Tsim Sha Tsui en medio del brote de coronavirus, en Hong Kong, China, Julio 28, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

24 ago (Reuters) - Un hombre de Hong Kong se contagió el COVID-19 cuatro meses y medio después de haberse recuperado del mismo virus, el primer caso documentado de una reinfección humana, dijeron el lunes investigadores de la Universidad de Hong Kong.

Los hallazgos indican que la enfermedad, que ha matado a más de 800.000 personas en todo el mundo, seguirá propagándose entre la población mundial a pesar de la inmunidad de rebaño, dijeron.

El varón de 33 años fue dado de alta de COVID-19 de un hospital en abril, pero volvió a dar positivo tras regresar de España a través de Gran Bretaña el 15 de agosto.

El paciente parecía estar previamente sano, dijeron los investigadores en el documento, que fue aceptado por la revista médica internacional Clinical Infectious Diseases.

Se encontró que había contraído una cepa de coronavirus diferente de la que había sufrido antes y que permanecía asintomático por la segunda infección.

“El hallazgo no significa que tomar vacunas sea inútil”, dijo a Reuters el doctor Kai-Wang To, uno de los principales autores del artículo. “La inmunidad inducida por la vacunación puede ser diferente de la inducida por la infección natural”, dijo To.

“Tendremos que esperar a los resultados de los ensayos de vacunas para ver si son eficaces”, agregó.

La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, dijo el lunes que no había necesidad de sacar ninguna conclusión por el caso de Hong Kong.

Se han reportado casos de personas dadas de alta de hospitales y que han vuelto a dar positivo por la infección de COVID-19 en China continental. Sin embargo, no estaba claro si habían contraído el virus de nuevo después de la recuperación completa -como sucedió con el paciente de Hong Kong- o si todavía tenían el virus de la infección inicial.

