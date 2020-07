Londres no descarta cambiar la norma de cuarentena para España

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Salud británico, Matt Hancock, llega a Downing Street, en Londres, Reino Unido, 2 de mayo de 2020. REUTERS/Toby Melville

LONDRES, 30 jul (Reuters) - Reino Unido está trabajando en posibles formas de acortar el período de cuarentena impuesto a las personas procedentes de España, que actualmente es de 14 días, pero no cambiará las directrices en los próximos días, dijo el ministro de Salud británico, Matt Hancock.

“Estamos estudiando si al hacer pruebas a las personas durante esa cuarentena es seguro que puedan salir antes. (...) Pero no vamos a hacer un anuncio inminente al respecto”, dijo Hancock durante una entrevista en la televisión de la BBC el jueves.

“Ese trabajo no ha concluido. Hasta que sea absolutamente seguro hacer ese tipo de cambio entonces no lo haremos. (...) No haremos cambios en los próximos días.”

Información de Guy Faulconbridge y Kate Holton, escrito por Estelle Shirbon; traducido por Tomás Cobos