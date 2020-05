La economía británica no se reactivará claramente hasta julio como muy pronto, según un ministro

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, habla durante la conferencia de prensa diaria sobre el brote del nuevo coronavirus en el número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido, el 7 de mayo de 2020. Pippa Fowles/10 Downing Street/Handout via REUTERS

LONDRES, 11 may (Reuters) - El Gobierno británico dijo que los comercios minoristas no esenciales no volverían a trabajar hasta junio como pronto, mientras que otros sectores no volverán a reactivarse hasta por lo menos julio, dijo el lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.

“Están los otros cambios para cosas como el comercio minorista no esencial y la vuelta a la escuela, sobre todo en primaria, que no comenzarán hasta principios de junio, en función de la evolución”, dijo Raab.

“A partir del 4 de julio, como muy pronto, aquellos otros sectores que son inherentemente más difíciles porque las personas se agrupan y es difícil mantener el distanciamiento social, no podríamos decir... que comenzarían al menos hasta el 4 de julio “.

Información de Guy Faulconbridge y Kate Holton; edición de Michael Holden; traducido por Tomás Coboss