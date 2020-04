Reino Unido ya pasó el pico del coronavirus: Johnson

Foto de archivo del primer ministro británico, Boris Johnson, hablando fuera de Downing Street 10 tras recuperarse del coronavirus. Abril 27, 2020. Pippa Fowles/10 Downing Street/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE, NO PUEDE SER USADA EN CAMPAÑAS O COMERCIALMENTE. LA FOTOGRAFÍA NO PUEDE SER ALTERADA DE NINGUNA MANERA, PROHIBIDO SU REVENTA O SU USO COMO ARCHIVO.