La reina Isabel cancela la celebración de su cumpleaños por el coronavirus

Foto distribuida por el palacio de Buckingham de la reina Isabel. Imagen tomada en el castillo de Windsor, Reino Unido, 5 de abril de 2020. Buckingham Palace/Handout via REUTERS/Files

LONDRES, 18 abr (Reuters) - La reina Isabel no celebrará su 94 cumpleaños de ninguna manera especial y ha pedido que no tengan lugar las tradicionales salvas de cañonazos para conmemorar el acontecimiento porque no sería apropiado en un momento en que Reino Unido se enfrenta al brote de coronavirus.

Reino Unido se encuentra en el pico de la epidemia, o cerca de ella, y ha registrado hasta el momento más de 14.000 muertes, lo que supone el quinto mayor número de víctimas mortales de la pandemia, que en todo el mundo ha provocado al menos 150.000 fallecimientos.

Las ceremonias con salvas de cañonazos, en las que se disparan proyectiles de fogueo desde varios lugares de Londres, son tradicionalmente utilizadas por la familia real para conmemorar ocasiones especiales como aniversarios y cumpleaños. El cumpleaños de la reina es el 21 de abril.

Información de William James y Michael Holden; traducido por Tomás Cobos