Reino Unido registra un "estremecedor" incremento del 27% en las muertes por coronavirus

LONDRES, 31 mar (Reuters) - El número de muertes por coronavirus en el Reino Unido aumentó en un 27% en el espacio de un día, según las cifras publicadas el martes, que un ministro calificó de “estremecedoras” y “perturbadoras”.

El Gobierno dijo que 1.789 personas han muerto en hospitales por coronavirus hasta las 1600 GMT del lunes, lo que supone un incremento del 381 desde el domingo, el mayor aumento en términos absolutos hasta ahora.

“El aumento en el número de muertes es profundamente impactante, perturbador y estremecedor”, dijo el ministro Michael Gove en una conferencia de prensa, agregando que no era posible predecir cuando se alcanzaría el pico de muertes.

“Depende de las acciones de todos nosotros”, añadió. “Podemos retrasar ese pico, podemos aplanar la curva a través de nuestras acciones particulares.”

En un principio, Reino Unido adoptó una estrategia moderada para contener el virus en comparación con países europeos como Italia.

Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson impuso controles estrictos tras conocerse unas proyecciones que indicaban que podía morir un cuarto de millón de personas de no tomarse medidas más drásticas. Posteriormente, Johnson se convirtió en el primer líder de una gran potencia en dar positivo de la prueba del coronavirus.

Reino Unido va a la zaga de Italia, España y Francia en cuanto al número de muertes, pero aun así se duplican cada 3,5 días.

Si bien la trayectoria es similar a la de Italia, el país más afectado del mundo, cuando hace poco más de dos semanas registraba cifras similares de muertes, las autoridades británicas dijeron el martes que veían indicios que permiten cierto optimismo.

Las cifras oficiales mostraron que los casos confirmados aumentaron en un 14% entre el lunes y el martes hasta 25.150 a las 0800 GMT, el tercer día de aumentos en torno a dicho porcentaje, por debajo del 22-24% del jueves y el viernes pasados.

“No estamos fuera de peligro, estamos muy en peligro, y es muy importante que sigamos cumpliendo con esas instrucciones”, dijo Stephen Powis, director del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra.

“Pero como pueden ver, el número de infecciones no está aumentando tan rápido como antes. Así que vemos brotes verdes, pero solo son brotes verdes, y no debemos ser complacientes y no debemos quitar el pie del pedal.”

editado por Stephen Addison y Estelle Shirbon; traducido por Tomás Cobos