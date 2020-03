Casa Blanca pidió que discusiones sobre coronavirus sean secretas: fuentes

Foto del miércoles de una protesta en Washington contra el Gobierno de EEUU y sus medidas en vaias cuestiones, como el coronavirus. Mar 11, 2020. REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON, 11 mar (Reuters) - La Casa Blanca ordenó a los funcionarios federales de salud que traten las reuniones de alto nivel sobre el coronavirus como secretas, un paso inusual que restringe la información y obstruye la respuesta oficial al contagio, según cuatro funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump.

Los funcionarios dijeron que desde mediados de enero se han celebrado docenas de debates clasificados sobre temas como el alcance de las infecciones, las cuarentenas y las restricciones de viaje en una sala de reuniones de alta seguridad en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), un actor clave en la lucha contra el coronavirus.

El personal sin autorización de seguridad, incluidos los expertos del gobierno, fueron excluidos de las reuniones entre agencias, que incluyeron llamadas de video conferencia, dijeron las fuentes.

“Tuvimos algunas personas clave que no tenían autorizaciones de seguridad y que no podían ir”, dijo un funcionario. “Estas no deberían ser reuniones secretas. Fue innecesario”.

Las fuentes dijeron que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que asesora al presidente sobre asuntos de seguridad, ordenó la restricción. “Esto vino directamente de la Casa Blanca”, dijo un funcionario.

La insistencia de la Casa Blanca en el secreto de la principal organización de salud pública del país, que no se había revelado previamente, ha mantenido alguna información contenida y posiblemente retrasó la respuesta a la crisis.

El COVID19, la enfermedad causada por el virus, ha matado a unas 30 personas en Estados Unidos y ha infectado a más de 1.000 personas.

Editado en español por Javier López de Lérida