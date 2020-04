Demanda por videollamadas sigue aumentando, dicen Microsoft y otros

9 abr (Reuters) - Microsoft Corp dijo el jueves que las videollamadas y el uso de su software Teams en el sector de educación habían aumentado en las últimas semanas, debido a que los empleados trabajan de manera remota y algunas escuelas de Estados Unidos cancelaron las clases asistenciales por el resto del año académico.

FOTO DE ARCHIVO: Mark Berkley y Susan Halper Berkley trabajan desde casa debido a restricciones por el coronavirus en Maplewood, Nueva Jersey, EEUU. 18 marzo 2020. REUTERS/Barbara Goldberg

Microsoft dijo que las videollamadas a través de Teams, que compite con aplicaciones como Slack Technologies Inc y Zoom Video Communications Inc, aumentaron un 1.000% en marzo, pero no entregó cifras absolutas.

La compañía dijo que la proporción de reuniones y llamadas que incluyeron video creció en más del doble a un 43% desde un 21% durante el mes de marzo.

Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Microsoft 365, dijo que los datos de la compañía mostraron que el uso de video se intercalaba durante el día laboral.

“Vemos rachas de videoconferencias en un equipo, pero luego vemos que la gente se desconecta y hace un montón de trabajo en el chat y en documentos. Luego vuelven a conectarse”, afirmó.

Microsoft también dijo que 183.000 organizaciones educativas, que pueden incluir múltiples escuelas, en 175 países estaban usando Teams para temas de educación, aunque no entregó la cifra base previa.

En general, los minutos que pasan en reuniones todos los usuarios de Teams alcanzaron los 2.700 millones el 31 de marzo, dijo Microsoft, triplicando los 900 millones de minutos registrados el 19 de marzo.

Debido a miles de millones de personas en el mundo están bajo órdenes de cuarentena para desacelerar la propagación del coronavirus, las herramientas de trabajo y educación remota han experimentado un rápido crecimiento.

Por ejemplo, las ventas a negocios del servicio de mensajería cifrada de extremo a extremo Wickr, que ofrece videollamadas con hasta 50 participantes, han crecido a más del doble cada semana durante un mes, dijo el presidente ejecutivo Joel Wallenstrom.

Wickr típicamente ofrece servicios a ejecutivos o equipos de seguridad de una gran empresa que quiere su tecnología de cifrado para discutir temas financieros o secretos gubernamentales, en lugar de competir con Teams, Zoom o Slack.

Slack dijo el mes pasado que el número de usuarios conectados simultáneamente aumentó a 12,5 millones el 25 de marzo desde 10 millones el 10 de marzo. Los participantes en reuniones diarias de Zoom crecieron a más de 200 millones en marzo desde un total máximo previo de 10 millones. Las cifras no son comparables entre sí ni con las de Microsoft.

Reporte de Stephen Nellis y Joseph Menn en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa