Artista pinta enorme graffiti sobre el césped con temática de coronavirus en los Alpes suizos

Una obra llamada "Más allá de la crisis" del artista francés Guillaume Legros, conocido como Saype, y creada con pintura ecológica preparada a base de tiza y carbón en un campo de 3.000 metros cuadrados durante la pandemia del COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, en Leysin, Suiza. 24 de abril, 2020. Valentin Flauraud/SAYPE/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.