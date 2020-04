¡El show debe continuar! Musicales de Lloyd Webber podrán verse gratis en YouTube

Sir Andrew Lloyd Weber y Beyonce interpretan "Learn to Be Lonely", que fue nominada a Mejor Canción Original en los Oscar, durante la 77 ceremonia anual de la Academia en el Teatro Kodak, en Hollywood, EEUU, el 27 de febrero de 2005. Foto de archivo. HO/AMPAS

LONDRES, 2 abr (Reuters) - Los amantes del teatro musical forzados a quedarse en casa por la pandemia de coronavirus podrán disfrutar gratis algunos de los espectáculos más populares de Andrew Lloyd Webber en YouTube cada semana.

La serie, titulada “The Shows Must Go On!” (¡Los shows deben continuar!”), comenzará el viernes con una versión filmada de 2000 de la obra de Lloyd Weber “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”, protagonizada por Donny Osmond y Joan Collins. Estará disponible por 48 horas desde las 1800 GMT.

El siguiente espectáculo, el 10 de abril, será una grabación de 2012 del clásico de rock “Jesus Christ Superstar”, interpretado por Ben Forster, Tim Minchin and Melanie C, de las Spice Girls.

Aunque los shows serán gratis, las personas serán instadas a hacer una donación a distintas organizaciones benéficas que estarán enumeradas en cada video.

Clips de interpretaciones e imágenes de detrás de escena también serán subidas regularmente en here

