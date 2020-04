Reanudar el tenis paralizado por la pandemia no es prioridad, dice Murray

29 abr (Reuters) - Reanudar la temporada de tenis paralizada por la pandemia de coronavirus no es lo más importante, ya que los jugadores quieren primero retomar sus actividades habituales, dijo el exnúmero uno del mundo, Andy Murray.

Imagen de archivo del tenista británico Andy Murray durante su partido contra el holandés Tallon Griekspoor durante las finales de la Copa Davis en el estadio Caja Mágica de Madrid, España. 20 de noviembre, 2019. REUTERS/Susana Vera

El tenis profesional está suspendido desde marzo debido al brote y tanto la ATP como la WTA han dicho que la pausa continuará al menos hasta mediados de julio. Murray había dicho que el tenis sería uno de los últimos deportes en reanudarse.

“Estoy seguro de que todos los tenistas quieren volver a competir lo antes posible”, declaró Murray luego de su victoria sobre Rafa Nadal en el torneo virtual del Abierto de Madrid.

“Pero en este momento, eso no es lo más importante. En primer lugar, queremos recuperar nuestras vidas normales. Luego, con suerte, con el tiempo volverán a permitirse los viajes y el deporte podrá volver a la normalidad”, agregó.

Murray dijo que la reapertura de las fronteras para los viajes internacionales podría detener el progreso logrado para frenar la propagación del virus. “Podría haber una segunda ola de infecciones (...) eso volvería a ralentizar todo y es lo que nadie quiere. Primero volvamos a la normalidad”, señaló.

También hizo algunas bromas a Nadal después de darle una lección en el videojuego.

“No necesito entrenar mucho para vencerlo en este juego. No es muy bueno”, bromeó Murray después de su victoria por 3-0 durante la cual perdió solo un punto.

Nadal, por su parte, dijo que no estaba de humor para salir a competir a una cancha de tenis cuando termine la cuarentena.

“Mi esperanza es volver a ver a mi familia y amigos y salir a una fiesta o al mar a nadar”, declaró recientemente el tenista de 33 años a la prensa española.

“Quiero sentirme libre nuevamente y poder abrazar a mis seres queridos (...) no puedo concebir un futuro donde no pueda abrazar a jugadores que no he visto en meses”, añadió.

Reporte de Arvind Sriram en Bangalore, editado en español por Daniela Desantis