Garantizar que el Tour de Francia se haga es imposible, dice ministra Deportes

(Reuters) - Garantizar que el Tour de Francia pueda correrse este año es imposible debido a la pandemia de COVID-19, dijo el martes la ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu.

El Tour, el evento más importante del año del ciclismo, fue reprogramado para correrse del 29 de agosto al 20 de septiembre. Debido a que los eventos públicos se prohibieron en Francia hasta finales de agosto, es posible que se tengan que hacer arreglos especiales para el inicio de la carrera en Niza, dijo el Ministerio de Deportes el mes pasado.

“Muchas personas me ruegan que mantenga el Tour, incluso a puertas cerradas”, dijo Maracineanu a France Television. “Espero que ocurra, pero no estoy segura. No sabemos cómo será la epidemia después del confinamiento”.

La cuarentena, que entro en vigor en Francia el 17 de marzo, se levantará parcialmente el lunes, aunque las temporadas de varios deportes, como la liga de fútbol y el Top 14 de rugby, ya se fueron suspendidas.

Maracineanu agregó que el Tour y el Abierto de Francia, que fue reprogramado y comenzaría el 20 de septiembre, podrían celebrarse a puerta cerrada si se extendiera la prohibición de eventos populares.

“Al igual que el Tour de Francia, el Abierto de Francia es la quintaesencia del deporte profesional con espectadores. Los estadios de Roland Garros tienen muchos asientos para llenar, que se juegue a puertas cerradas sería la peor solución, pero lo haríamos si la supervivencia de esos deportes está en juego”, agregó.

