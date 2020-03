Trump insta a GM y Ford a fabricar ventiladores, amenaza con acciones

Imagen de archivo de una operaria de General Motors trabajando en una línea de ensamblaje de la planta GM Romulus Powertrain en Romulus, Michigan, EEUU. 21 agosto 2019. Rebecca Cook/REUTERS

WASHINGTON/DETROIT, 27 mar (Reuters) - Donald Trump instó el viernes a General Motors Co y Ford Motor Co a fabricar con rapidez ventiladores para pacientes con COVID-19 y sugirió que podría invocar la Ley de Defensa de la Producción.

GM y Ford anunciaron que en los últimos días comenzaron a trabajar con otras empresas para ayudar a impulsar la producción de ventiladores. Muchos demócratas, incluido el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, han pedido a Trump que invoque la ley y exija a las empresas industriales construir equipos médicos.

Trump también atacó a GM por cerrar una fábrica de Ohio el año pasado. La firma vendió su planta de ensamblaje de Lordstown a una empresa de fabricación de camiones eléctricos.

“¡¡¡General Motors DEBE abrir de inmediato su estúpidamente abandonada planta de Lordstown, Ohio, o alguna otra, y EMPEZAR A HACER VENTILADORES, RÁPIDO!!!”, escribió Trump en Twitter.

“Dijeron que nos iban a dar 40.000 ventiladores que son muy necesarios, ‘muy rápidamente’. Ahora dicen que solo serán 6.000, a fines de abril, y que quieren el mejor precio”, agregó.

GM y Ford no se refirieron a la situación de inmediato.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que el diario The New York Times sugirió el jueves que la Casa Blanca no llegó a anunciar un importante acuerdo de ventiladores con GM y Ventec porque el precio era demasiado alto, lo que generó críticas de los demócratas.

Otros fabricantes de automóviles han dicho que están trabajando en ventiladores. El viernes, Toyota Motor Corp informó que está “finalizando acuerdos para comenzar a trabajar con al menos dos compañías que producen ventiladores y respiradores para ayudar a aumentar su capacidad”.

