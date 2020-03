Trump dice que no tiene síntomas de coronavirus, no ve necesidad de hacerse exámenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una rueda de prensa en el Capitolio. Marzo 10, 2020. REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON, 10 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que no se le ha realizado una prueba de detección del coronavirus, y sostuvo que no tiene síntomas de la enfermedad y que el médico de la Casa Blanca lo examinó.

“No creo que sea un gran problema. Lo haría. No creo que haya ninguna razón (...) Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien”, dijo Trump a periodistas en el Capitolio tras una reunión con los senadores republicanos sobre la respuesta al coronavirus.

Reporte de Alexandra Alper y Richard Cowan; Editado en español por Javier Leira