Trump dice pronto habrá exámenes de coronavirus a gran escala, promete menos burocracia

WASHINGTON, 13 mar (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el viernes que pronto habrá pruebas de coronavirus en Estados Unidos a gran escala, pero no entregó detalles sobre cómo se lograría ese objetivo.

“Se han hecho cambios y pronto habrá pruebas de gran escala. Toda la burocracia ha sido removida, estamos listos”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Trump también criticó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una de las organizaciones de Estados Unidos que lidera la lucha contra la mortal infección, por “tener un sistema de exámenes que siempre será inadecuado para una pandemia a gran escala”.

Trump no ofreció detalles sobre por qué el sistema es inadecuado, pero el jueves, el máximo funcionario a cargo de enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que las personas no podían hacerse exámenes rápidamente y que el sistema en el país “realmente no se está acelerando al nivel que se necesita”.

