Posible vacuna china contra COVID-19 se muestra prometedora en pruebas con animales

PEKÍN, 10 jun (Reuters) - Una potencial vacuna contra la COVID-19 que está siendo desarrollada por investigadores chinos se mostró prometedora en ensayos en monos, desencadenando anticuerpos sin plantear riesgos para la salud, dijeron los investigadores, y se está llevando a cabo un ensayo en humanos con más de 1.000 participantes.

La vacuna candidata, llamada BBIBP-CorV, indujo anticuerpos neutralizantes de alto nivel que pueden bloquear el virus para que no infecte las células de monos, ratas, conejillos de indias y conejos, dijeron los investigadores en un artículo publicado en internet por la revista médica Cell el sábado.

“Estos resultados apoyan la evaluación adicional de la BBIBP-CorV en un ensayo clínico”, dijeron los investigadores en el documento.

La BBIBP-CorV, desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, afiliado al Grupo Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm), es una de las cinco vacunas candidatas que China está probando en humanos.

Más de 100 posibles vacunas contra la COVID-19 se encuentran en diversas etapas de desarrollo en todo el mundo. Entre las que se están probando con humanos están las desarrolladas por AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Sanofi y la china CanSino Biologics.

Además de parecer segura y capaz de generar una respuesta inmune en los animales, la BBIBP-CorV supuestamente no desencadena anticuerpos que pueden potenciar la infección -un fenómeno conocido como amplificación de la infección dependiente de anticuerpos (ADE, por sus siglas en inglés)-, dijeron los investigadores, aunque esto no garantiza necesariamente que dicho fenómeno no vaya a producirse en las pruebas en humanos.

Aparte de la BBIBP-CorV, Sinopharm, que ha invertido 1.000 millones de yuanes (141,40 millones de dólares) en proyectos de vacunas, está probando en humanos otra vacuna candidata desarrollada por su unidad de Wuhan. Las dos inyecciones se han administrado a más de 2.000 personas en ensayos clínicos.

