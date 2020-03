Abigail Disney critica tuit que muestra grandes multitudes en parque Magic Kingdom

Imagen de archivo de los parques temáticos Disneyland y California Adventure de Walt Disney Co, actualmente cerrados debido al brote global de coronavirus, en Anaheim, California, Estados Unidos. 14 de marzo, 2020. REUTERS/Mike Blake

16 mar (Reuters) - Abigail Disney, nieta de Roy Disney, cofundador de WaltDisney Co, criticó una publicación de Twitter que muestra a una gran multitud en la presentación del domingo por la noche de “Happily Ever After”, un espectáculo de fuegos artificiales en el parque temático Magic Kingdom de Florida.

“¿¿Me están tomando el pelo??”, dijo la mujer en un comentario que incluyó una blasfemia.

En su publicación, Disney retuiteó una publicación de WDW News Today que decía “Multitudes ahora en Magic Kingdom por el show de esta noche de Happily Ever After... #DisneyWorld”, con dos fotografías que mostraban a decenas de personas en el lugar.

El tuit de Abigail Disney recibió más de 10.000 me gusta y 2.000 retuits en menos de dos horas.

Muchos usuarios de Twitter criticaron a Disney por el tuit de WDW News Today y dijeron que los parques deberían haber cerrado debido a la epidemia de coronavirus.

Reuters no pudo verificar inmediatamente si las fotos eran del domingo por la noche. WDW News Today no está asociado a WaltDisney Co, según un comunicado en su página de Twitter.

Disney no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios de Reuters.

La compañía había anunciado el jueves pasado que cerrará sus parques temáticos en Walt Disney World Resort en Florida y Disneyland Paris Resort desde el domingo 15 de marzo hasta fin de mes. El parque Magic Kingdom está ubicado en Walt Disney World Resort, en Florida.

Reporte de Shubham Kalia en Bangalore. Editado en español por Lucila Sigal