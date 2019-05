OMS emite primeras pautas de tratamiento y prevención de demencia: ejercicio y no fumar

GINEBRA (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud publicó el martes sus primeras directrices sobre la prevención y el tratamiento de la demencia, colocando a la actividad física en el primer lugar de su lista de recomendaciones para prevenir el deterioro cognitivo.

Foto de archivo. Una mujer en una clase de ejercicios en San José, Costa Rica. 15 de octubre de 2018. REUTERS/Juan Carlos Ulate.

No fumar, una dieta saludable y evitar el uso nocivo del alcohol también se encuentran entre los consejos del informe de la OMS, titulado “Reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia”. El tratamiento contra la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes también reduce los riesgos, según el texto.

Neerja Chowdhary, experta de la OMS, dijo que el estudio no analizó el consumo de marihuana y no incluyó factores ambientales. Agregó que las vitaminas y los suplementos no eran útiles e incluso podrían ser perjudiciales si se tomaban en dosis altas.

La demencia afecta a 50 millones de personas en todo el mundo, con casi 10 millones de nuevos casos al año, cifra que se triplicará para 2050, escribió el Director General Adjunto de la OMS, Ren Minghui en el informe. El costo del cuidado de los pacientes alcanzará los 2 billones de dólares para 2030.

“Si bien no existe un tratamiento curativo para la demencia, el manejo proactivo de los factores de riesgo modificables puede retrasar la aparición o progresión de la enfermedad”, escribió Ren.

“Dado que muchos de los factores de riesgo para la demencia se comparten con los de las enfermedades no transmisibles, las recomendaciones clave se pueden integrar de manera efectiva en los programas para el abandono del tabaco, la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular y la nutrición”.

El informe dijo que aunque la edad es el factor de riesgo conocido más fuerte para el deterioro cognitivo, la demencia no es una consecuencia natural o inevitable del envejecimiento.

“En las últimas dos décadas, varios estudios han demostrado una relación entre el desarrollo del deterioro cognitivo y la demencia con el nivel educativo y los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como la inactividad física, el consumo de tabaco, las dietas poco saludables y el uso nocivo del alcohol”, indicó la investigación.

Maria C. Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer en Estados Unidos, aseveró que existen pruebas sustanciales de que hay cosas que la gente puede hacer para reducir los riesgos. “Comience ahora. Nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para incorporar hábitos saludables”, dijo.

Carol Routledge, directora de investigación de la organización Alzheimer’s Research UK, dijo que la demencia es la principal causa de muerte en Gran Bretaña, pero solo el 34% de los adultos se dio cuenta de que podían reducir el riesgo, y el informe de la OMS ayudó a aclarar qué se sabía y dónde faltaba evidencia.