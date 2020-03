México dice pidió en G20 evitar cierre de fronteras y medidas arancelarias unilaterales

Imagen de archivo. El primer ministro australiano, Scott Morrison, durante una inusual Cumbre de Líderes del G20 para discutir la crisis internacional de coronavirus en la Casa del Parlamento en Canberra. Jueves 26 de marzo de 2020. (AAP Image / News Corp Pool / Gary Ramage) SIN ARCHIVO. NO USAR EN AUSTRALIA NI NUEVA ZELANDA

CIUDAD DE MÉXICO, 26 mar (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que pidió durante una cumbre virtual de líderes del G20 evitar el cierre de fronteras y la imposición de políticas arancelarias unilaterales en medio de la epidemia mundial del coronavirus.

“Hablé de que las grande potencias tienen que ayudar para establecer una especia de tregua, que no haya cierres de frontera con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio de petróleo para afectar la economía de los pueblos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Reporte de Adriana Barrera y Raúl Cortés