ACTUALIZA 1-México dice pidió en G20 evitar cierre de fronteras y medidas arancelarias unilaterales

(Actualiza con nueva información, citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 26 mar (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que pidió durante una cumbre virtual de líderes del G20 evitar el cierre de fronteras y la imposición de políticas arancelarias unilaterales en medio de la epidemia mundial del coronavirus.

“Hablé de que las grande potencias tienen que ayudar para establecer una especia de tregua, que no haya cierres de frontera con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio de petróleo para afectar la economía de los pueblos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Países golpeados por el COVID-19 y otras nacionaes que intentan evitar la propagación de la enfermedad han blindado sus fronteras y mandado a sus ciudadanos a sus casas en cuarentenas, mientras los pronósticos sobre la economía mundial son ajustados a la baja.

México no ha impuesto restricciones de tránsito de personas y mercancías y López Obrador dijo recientemente que no tenía contemplado imponer toque de queda en el país como una medida para evitar la propagación de coronavirus.

El mandatario dijo que en la reunión virtual del G20 también hizo un llamado para que la ONU controle el comercio de medicamentos y equipo médico durante la emergencia sanitaria para evitar la especulación de los insumos necesarios para combatirla.

“Tiene que darse trato humanitario”, señaló.

México ha reportado 475 casos de coronavirus y seis muertes hasta ahora.

El brote, surgido en China a fines el año pasado, ha dejado más de 489,023 contagiados y más de 22,112 muertes alrededor del mundo, según un conteo de Reuters.

Reporte de Adriana Barrera y Raúl Cortés