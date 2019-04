"Chemsex", las advertencias sobre el sexo con drogas debería apuntar a todos: estudio

(Reuters) - La combinación de sexo y drogas es común en todos los géneros y orientaciones sexuales, pero es probable que los británicos lo practiquen más que otros europeos, los estadounidenses o los australianos, según una encuesta global.

Los hallazgos sugieren que las campañas sobre los posibles daños asociados a la práctica -que incluyen sobredosis, violación y enfermedades de transmisión sexual- deben apuntar a todos los géneros y grupos sexuales, dijeron los investigadores.

Los resultados, publicados el martes en The Journal of Sexual Medicine, mostraron que el alcohol, el cannabis, la cocaína y el éxtasis (MDMA) son las drogas que más se combinan con el sexo, y que los usuarios dicen que el MDMA en particular mejora la “intimidad”.

Los encuestados de Gran Bretaña fueron los más propensos a combinar drogas con sexo, una práctica conocida como “chemsex”, en la comparación con otros países europeos, Estados Unidos, Australia y Canadá.

Los hombres homosexuales y bisexuales tenían 1,6 veces más probabilidades que los hombres heterosexuales de haber usado en el último año drogas con la intención específica de mejorar la experiencia.

“Si bien el uso de drogas para mejorar específicamente la experiencia sexual tiende a asociarse con hombres homosexuales y bisexuales, encontramos en nuestra muestra que hombres y mujeres de todas las orientaciones sexuales se involucraron en este comportamiento”, dijo Will Lawn del departamento de Psicología y Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Londres y uno de los líderes de la investigación.

Alrededor de 22.000 personas respondieron, como parte de una encuesta mundial sobre drogas, a preguntas en línea sobre el sexo y los narcóticos. Se les preguntó si usaban drogas específicamente para mejorar las experiencias sexuales y cómo afectaron sus experiencias.

El alcohol, el cannabis, el MDMA y la cocaína fueron los más usados, mientras que las llamadas “drogas de locales” como GHB/GBL y el éxtasis fueron las preferidas. Por ejemplo, se mencionó que la MDMA es la que más aumenta la “emoción/intimidad”, mientras que la GHB/GBL es la que más aumenta el “deseo sexual”.

Reporte de Kate Kelland; Editado en español por Javier López de Lérida