Médicos de EEUU descartan relación entre vapeo y neumonía por inhalación de aceite

CHICAGO, 2 oct (Reuters) - Los médicos que estudian el tejido pulmonar de personas con lesiones relacionadas con el vapeo han descartado un diagnóstico que serviría como una probable explicación de los perjuicios de los cigarrillos electrónicos para los pulmones, profundizando aún más en el misterio sobre la causa exacta de la dolencia de cientos de personas en Estados Unidos.

Foto de archivo. Un hombre usa un dispositivo de vapeo en un parque de patinaje en San Francisco, California, Estados Unidos. 1 de octubre de 2019. REUTERS/Kate Munsch

Los patólogos de la Clínica Mayo estudiaron biopsias pulmonares de 17 pacientes de un brote que ha enfermado a más de 800 personas y se ha cobrado la vida de 16 en Estados Unidos.

Los expertos concluyeron que en ninguno de los casos había prueba de neumonía lipoide, un diagnóstico poco común asociado típicamente con personas que accidentalmente inhalaban aceites en sus pulmones.

Su hallazgo, publicado el miércoles como una carta en el New England Journal of Medicine, contradice un estudio de cinco pacientes de Carolina del Norte, publicado el 6 de septiembre en el informe semanal de Morbidity and Mortality de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En esos casos, los médicos examinaron células de pacientes con lesiones pulmonares graves y encontraron células del sistema inmunitario llamadas macrófagos llenas de aceite. Diagnosticaron a los cinco con neumonía lipoide.

Las graves enfermedades respiratorias han causado pánico y ha llevado a las autoridades estadounidenses a instar a la gente a dejar de vapear, especialmente los productos que contienen THC, el ingrediente psicoactivo de la marihuana. Varios estados también han prohibido algunos productos de inhalación de vapor y saborizantes en respuesta al brote.

Los científicos han estado trabajando para entender cualquier papel que estas células llenas de aceite, conocidas como macrófagos cargados de lípidos, podrían desempeñar para explicar la forma en que vapear puede causar lesiones pulmonares en adultos que de otra manera estarían sanos.

Una posibilidad es que el aceite provenga directamente de los aceites inhalados en los dispositivos de vaporización.

Hasta ahora, el 87% de las 86 personas en Illinois y Wisconsin que enfermaron por el vapeo admitieron haber usado THC, pero el 71% también reportó haber usado productos que contienen nicotina.

Otra teoría, respaldada por estudios en ratones, es que las células inmunitarias atascadas de grasa se están formando como parte de la respuesta de defensa natural del cuerpo a la exposición a disolventes u otros químicos utilizados en la evaporación de líquidos.

En el estudio publicado el miércoles, los patólogos de la Mayo observaron el tejido pulmonar extraído de los pacientes enfermos en lugar de sólo las células pulmonares y no encontraron señales de neumonía lipoide.

En su revisión, las lesiones parecen ser causadas por la inhalación de irritantes químicos, pero no se han identificado los agentes específicos.

“No vimos ninguna prueba de neumonía de tipo graso”, señaló en una entrevista telefónica la doctora Yasmeen Butt, patóloga pulmonar de la Clínica Mayo de Arizona y una de las autoras principales del estudio.

Los investigadores sí vieron unos pocos casos de gotas de aceite, pero nada que sugiriera neumonía lipoide, dijeron.

“Realmente parece una lesión de tipo químico o de drogas”, dijo Butt.

La doctora Laura Crotty Alexander, neumóloga que estudia el vapeo en la Universidad de California en San Diego, dijo que los hallazgos de la Mayo están en línea con otros estudios que sugieren que las lesiones están relacionadas con una toxina que entra a los pulmones.

“Esto pone más énfasis en el hecho de que la neumonía lipoide no es el patrón patológico que se observa en esta epidemia”, dijo en un correo electrónico.

Información de Julie Steenhuysen; Editado por Cynthia Osterman y Bill Berkrot; Traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk.