Samsung recibe reportes problemas de pantalla de nuevo modelo plegable Galaxy Fold

NUEVA YORK/SEÚL (Reuters) - Samsung Electronics Co Ltd dijo que ha recibido “unos pocos” reportes de daños en los ejemplares de su nuevo modelo de móvil plegable, aumentado la posibilidad de que el esperado dispositivo -que tendrá un costo de 1.980 dólares- tenga un lanzamiento más discreto.

El Galaxy Fold, que estará a la venta en Estados Unidos a partir del 26 de abril, parece un móvil convencional, pero se abre como un libro y muestra una segunda pantalla del tamaño de una pequeña tableta de 7,3 pulgadas (18,5 centímetros).

El diseño, que rivalizará con el Mate X de Huawei Technologies Co Ltd, fue alabado como el futuro en un sector con escasas sorpresas desde que Apple Inc lanzó el iPhone en 2007.

Sin embargo, antes del lanzamiento, los periodistas que recibieron las muestras para su revisión reportaron fallas en el funcionamiento tras apenas uno o dos días de uso.

“Inspeccionaremos en detalle esas unidades (...) para determinar la causa del problema”, dijo Samsung en un comunicado. Las acciones de la compañía cerraron con una baja del 3,1 por ciento, mientras que el índice KOSPI de la Bolsa de Seúl cedió un 1,43 por ciento.

Los problemas resucitaron el espectro del fallido Galaxy Note 7 de Samsung de hace tres años. Los errores en sus baterías y su diseño hicieron que algunos ejemplares se incendiaran y explotaran, obligando a la firma surcoreana a solicitar la devolución del modelo y la cancelación de sus ventas.

Los analistas aseguraron que no les sorprendieron los problemas de funcionamiento de los primeros ejemplares de prueba del Fold, pero sí indicaron que es probable que su diseño sea menos duradero que la apertura hacia fuera de Huawei.

“Es más difícil el doblez hacia dentro que hacia fuera, ya que añade presión a las pantallas, y es algo que preocupa a la gente”, dijo Park Sung-soon, analista de BNK Securities.

