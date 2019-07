El beneficio de Samsung Electronics podría caer a la mitad en el 2trim ante problemas de Huawei

SEÚL (Reuters) - Es probable que Samsung Electronics diga que las ganancias del segundo trimestre se redujeron a más de la mitad cuando anuncie sus cifras preliminares de beneficios el viernes, ya que la caída de las entregas de chips de memoria a la china Huawei han agudizado una saturación de la oferta que está presionando a los precios.

El resultado trimestral sería el más bajo de la firma surcoreana en casi tres años, y la perspectiva de una recuperación de las ganancias aún queda a algunos trimestres de distancia, ya que se mantiene inalterable el ciclo de exceso de la oferta en medio de una desaceleración generalizada de los mercados de la tecnología, según señalaron analistas del sector.

El mayor proveedor mundial de chips de memoria DRAM y NAND es también el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes, un mercado en el que Huawei —cliente de los microprocesadores de Samsung— ocupa el segundo lugar. Compañías de todo el mundo se han visto obligadas a restringir sus negocios con Huawei para acatar las sanciones comerciales de EEUU a una compañía que Washington considera un riesgo para la seguridad.

Aunque las ganancias en el segmento de chips se han visto afectadas por los problemas de Huawei, es probable que el negocio de teléfonos inteligentes de Samsung Electronics Co Ltd se beneficie de una caída de hasta un 40% en las ventas internacionales de teléfonos móviles de Huawei. Hasta ahora, sin embargo, Huawei Technologies Co Ltd tiene suficiente apoyo en China, el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, para mantener su posición global.

Aun así, la venta de chips aporta la mayor parte de los beneficios de Samsung -más de dos tercios- y un mercado saturado de teléfonos inteligentes y la caída de la demanda de los centros de datos han hecho bajar los precios.

El viernes, es probable que Samsung presente una caída del 60% en el beneficio operativo de abril a junio, que se situaría en 6 billones de won (5.140 millones de dólares), según Refinitiv SmartEstimate, basándose en las estimaciones de 29 analistas, con un mayor peso en las proyecciones históricamente más exactas de los analistas.

La empresa de tecnología registró 14,9 billones de won en el mismo período del año anterior. Está previsto que publique las cifras definitivas del segundo trimestre a finales de este mes.

Información de Ju-min Park y Sangmi Cha; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid