Prefeitura de SP manda fechar lojas até 5 de abril

18/03/2020 REUTERS/Roosevelt Cassio

SÃO PAULO (Reuters) - A prefeitura de São Paulo determinou nesta quarta-feira o fechamento de estabelecimentos comerciais da cidade para atendimento presencial de 20 de março até 5 de abril.

A decisão do prefeito Bruno Covas foi tomada com “base na lei federal que lhe confere poderes para enfrentamento de emergência de saúde”, segundo comunicado da prefeitura enviado à imprensa.

A medida autoriza a manutenção dos serviços administrativos e a realização de vendas por meio de aplicativos, internet ou instrumentos similares.

Ficam isentos da medida farmácias, supermercados, feiras livres, lojas de conveniência e de venda de alimentação para animais, padarias, restaurantes, lanchonetes e postos de combustível.

Ainda segundo o comunicado, cabe às subprefeituras suspender atividades de autônomos e à guarda civil metropolitana, intensificar a retirada de comércio ambulante ilegal.

A decisão acontece horas depois de o governador de São Paulo, João Doria, ter recomendado que os shoppings da capital e da região metropolitana do Estado fechem a partir de 23 de março, até 30 de abril como parte do combate ao avanço do coronavírus.