México reporta 729 nuevos casos de coronavirus, decesos se elevan a 857

CIUDAD DE MÉXICO, 21 abr (Reuters) - México reportó el martes 729 nuevos casos de coronavirus, elevando el número de contagios totales a 9,501, mientras que los decesos se incrementaron en 145 para un total de 857, en momentos en que el país se encamina hacia la etapa más dura de la epidemia en su territorio.

Autoridades han reconocido que el número de contagios en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.

El COVID-19, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus surgido en China a fines del año pasado, se ha esparcido a más de 200 países, infectado a casi 2.5 millones de personas y provocado la muerte a más de 171,000 de acuerdo a un recuento de Reuters. (Reporte de Adriana Barrera y Diego Oré)