(Reuters) - As mortes na América Latina superaram no sábado 50 mil e os casos estavam prestes a chegar a um milhão, após deteioração da situação esta semana em países como Brasil, Chile, México e Peru, segundo contagem da Reuters.

As mortes por Covid-19 na América Latina somavam 50.105 com com 976.425 casos de coronavirus, com mais da metade dos falecimentos e contágios no Brasil.

Por Javier López de Lérida