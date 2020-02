Grupo em quarentena em Goiás testa negativo para coronavírus pela 3ª vez, diz governador de Goiás

Brasileiros vindos da China chegam na base aérea de Anápolis 09/02/2020 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O grupo de 58 brasileiros, entre eles 34 repatriados da China, que estão em quarentena em uma base aérea de Anápolis, em Goiás, fizeram o terceiro teste para o coronavírus que mais uma vez deu negativo, disse nesta quarta-feira o governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), em seu perfil no Twitter.

“Acabo de ser informado pelo @lhmandetta (ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta) que os 58 brasileiros em quarentena na base aérea de Anápolis passaram pelo terceiro teste e o resultado, mais uma vez, deu negativo. Graças a Deus, estão bem. Logo, logo poderão retornar às suas casas”, escreveu Caiado na rede social.

O grupo iniciou um período de 18 dias de quarentena na base aérea no dia 9 de fevereiro depois que 34 brasileiros que estavam em Wuhan, cidade chinesa que é o epicentro do surto do novo coronavírus, foram repatriados para o país.

A China continental já registrou 74 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, incluindo a morte de mais de 2 mil pessoas.

Por Eduardo Simões, em São Paulo