Estado australiano de Victoria registra mais um dia de alto número de infecções por coronavírus

SYDNEY (Reuters) - O segundo Estado mais populoso da Austrália informou um dos aumentos diários mais altos nas infecções por coronavírus no sábado, e alertou que os números ainda podem piorar no momento em que sua capital inicia o primeiro fim de semana de um lockdown de seis semanas.

O Estado de Victoria registrou 216 novos casos, contra recorde de 288 no dia anterior mas ainda uma das contagens mais altas de qualquer parte do país.

“Vamos ver mais e mais casos. Isso estará conosco por meses e meses”, disse o primeiro-ministro de Victoria Daniel Andrews em entrevista à imprensa televisionada.

Victoria, com um quarto da população de 25 milhões do país, também se tornou o primeiro Estado a pedir às pessoas que usam máscaras com a determinação direcionada aos moradores de Melbourne.

Reportagem de Byron Kaye