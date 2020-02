Cai para 3 casos suspeitos de novo coronavírus no país, diz ministério

Funcionários usam máscaras no aeroporto de Guarulhos 06/02/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - Balanço divulgado do Ministério da Saúde nesta segunda-feira apontou uma nova queda do número de casos suspeitos do novo coronavírus no país, de 4 para 3 em relação à sexta-feira, sem nenhum caso confirmado da doença respiratória no Brasil.

Agora são 2 casos suspeitos em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. O secretário-executivo da pasta, João Gabbardo Reis, disse que se tratam de casos novos —dois deles sendo recentes.

“Em 100% dos casos teve viagem para a China, mas não teve viagem para Wuhan”, afirmou ele, referindo-se à cidade foco do surto.

Até o momento, 45 suspeitas foram descartadas pela pasta.

A epidemia de coronavírus tem a imensa maioria dos casos de infectados e mortos na China.

Gabbardo Reis disse que todos os planos de contingência enviado pelos Estados referentes ao coronvavírus continuam sendo analisados pelo ministério.

Reportagem de Ricardo Brito