Brasileiros em quarentena não têm coronavírus; país acompanha 8 casos suspeitos

Brasileiros chegam de Wuhan na base aérea de Anápolis 09/02/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Os 58 brasileiros que estão em quarentena em uma base militar em Anápolis (GO) após terem regressado da China não têm coronavírus, afirmou o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Henrique Rosa Croda, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira sobre o balanço das ações da pasta sobre a doença respiratória.

O balanço desta terça mostra que o país monitora 8 casos suspeitos do novo coronavírus —um a mais do que na véspera. Os casos sob investigação são 3 de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais, 1 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul.

Ao todo, segundo o ministério, 33 casos já foram descartados por autoridades brasileiras.

A epidemia do novo coronavírus já matou mais de 1.000 pessoas e infectou mais de 42 mil pessoas —a maioria delas na China, país epicentro da crise epidemiológica.

QUARENTENA

Segundo o diretor do Ministério da Saúde, todas as 34 pessoas que regressaram da China mais os outros 24 profissionais que participaram da missão, entre médicos, tripulação e pessoal de apoio, foram submetidos a testes diretamente para a infecção por coronavírus assim que chegaram ao país. Todos eles deram negativo.

O diretor, contudo, não quis avaliar se —com essa negativa— eles poderão antecipar o período de 18 dias estabelecido inicialmente para cumprir a quarentena. “A Defesa vai avaliar as próximas etapas”, disse ele, citando que o Ministério da Defesa é o responsável pela operação.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), comemorou o resultado dos testes no Twitter. “Deus estende a mão a quem precisa e a quem é solidário. Acabo de ser informado pelo @lhmandetta (ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta) de que o exame de todos os 58 brasileiros em quarentena na base aérea de Anápolis tiveram resultados negativos!”, disse.

Reportagem de Ricardo Brito