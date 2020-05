China informa 2 novos casos de coronavírus e 4 assintomáticos

PEQUIM (Reuters) - A China anunciou neste domingo dois novos casos confirmados de coronavírus e quatro novos casos assintomáticos, incluindo uma pessoa com sintomas de Covid-19 em um voo fretado da Alemanha.

Os dois casos foram confirmados na província de Shandong no sábado, contra quatro casos no dia anterior, mostraram dados da autoridade de saúde do país.

A Comissão Nacional de Saúde confirmou três novos casos assintomáticos no sábado.

No domingo, a cidade de Tianjin confirmou uma pessoa assintomática, um passageiro que chegou de Frankfurt em um voo fretado da Lufthansa.

Esses voos fretados fazem parte de um procedimento de entrada acelerada oferecido por Pequim uma vez que a China e a Alemanha buscam retomar suas economias apos meses de paralisações. O voo para Tianjian tinha 200 passageiros, a maioria executivos alemães.