Brasil registra 1.129 novas mortes por Covid-19 e total de óbitos atinge 91.263

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira mais 1.129 mortes por Covid-19, atingindo um total de 91.263 óbitos em decorrência da doença provocada pelo novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde.

Enterro no cemitério Vila Formosa, em São Paulo 16/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

O país também registrou 57.837 novos casos de coronavírus, depois de ter atingido na véspera um novo recorde diário de infecções, com quase 70 mil casos, após a contabilização de dados atrasados de São Paulo.

A contagem desta quinta eleva o total de casos no Brasil a 2.610.102, de acordo com o ministério.

O país é o segundo mais afetado pela Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Segundo autoridades do Ministério da Saúde, o aumento recente no número de casos reflete uma disparada da contagem nas regiões Sul e Centro-Oeste, que tem sido atribuída especialmente à chegada do inverno.

O ministério também vê um aumento no número de testes no país depois da orientação para que todos os pacientes procurem um médico após os primeiros sintomas. Até o momento, foram realizados cerca de 2,7 milhões de testes moleculares RT-PCR no país, considerando as redes pública e privada.

São Paulo é o Estado mais afetado pela Covid-19 no país, com 529.006 casos e 22.710 óbitos em função da doença.

O coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus paulista, João Gabbardo, disse na véspera que apesar do aumento no número de casos, as internações hospitalares por Covid-19 estão diminuindo no Estado em razão do diagnóstico precoce.

Na sequência da lista por Estados divulgada pelo ministério aparecem Ceará e Rio de Janeiro, que dividem o segundo lugar —o Estado nordestino tem mais casos (171.468 infecções, 7.661 mortes), mas o Rio contabilizou mais óbitos (163.642 casos, 13.348 mortes).

O Amazonas se juntou nesta quinta ao grupo de Estados brasileiros com mais de 100 mil casos confirmados de Covid-19, no qual também já estavam Bahia, Pará, Minas Gerais, Maranhão e Distrito Federal.

O Brasil possui 1.824.095 pessoas recuperadas da doença, além de 694.744 pacientes em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

A taxa de letalidade da doença no país é de 3,5%.