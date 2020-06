América do Sul tenta domar gripe sazonal enquanto Covid-19 se dissemina

Por Cassandra Garrison e Marina Lammertyn e Dave Sherwood

Médico conversa com paciente em tratamento contra Covid-19 em Buenos Aires 24/06/2020 REUTERS/Agustin Marcarian

BUENOS AIRES/SANTIAGO (Reuters) - Com a chegada do inverno na América do Sul, autoridades de saúde e médicos estão intensificando programas de vacinação para impedir um possível pico de gripe sazonal que poderia sobrecarregar hospitais já pressionados pela pandemia de coronavírus.

Somada aos isolamentos regionais, a iniciativa de vacinação vem ajudando a manter em baixa os índices de doença respiratória sazonal em meio ao aumento dos casos de Covid-19, de acordo com médicos e dados recentes dos governos.

Profissionais e autoridades de saúde de Argentina, Chile e Uruguai disseram que os esforços para conter a gripe sazonal foram essenciais para amparar os hospitais regionais agora que a América Latina está na linha de frente da batalha global contra a Covid-19.

Sublinhando a importância da questão, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) disse que um aumento de casos de gripe sazonal ameaça piorar uma situação já ruim para sistemas de saúde no limite.

“Sabemos que, em muitos países da América Latina e do Caribe, a curva epidemiológica ainda está crescendo acentuadamente”, disse a Opas em comentários escritos à Reuters. “Isto significa que amanhã mais pessoas estão doentes do que ontem”.

Em Buenos Aires, que concentra a grande maioria dos casos de coronavírus da Argentina, autoridades converteram igrejas, escolas e creches em 82 postos de vacinação contra gripe. Agentes de saúde também realizam visitas domésticas para minimizar as multidões nos hospitais.

“Isso nos ajudará a evitar o colapso do sistema de saúde”, disse a doutora Vanina Miguel, especialista argentina em doenças infecciosas.

As autoridades de saúde do governo esperam que o aumento da conscientização da necessidade de lavar as mãos por causa do coronavírus e o uso obrigatório de máscaras ajudem a diminuir o contágio de gripe.

“(As medidas) ajudam a evitar outras doenças respiratórias, e é por isso que esperamos menos casos da gripe neste ano”, disse Daniel Ferrante, subsecretário de planejamento de saúde do Ministério da Saúde da cidade de Buenos Aires.

O Brasil iniciou sua campanha de vacinação contra gripe cedo, mas foi obrigado a prorrogá-la até o final de junho por não ter cumprido a meta de vacinação de grupos prioritários.

Líderes regionais alertaram para a chegada do inverno, dizendo que o coronavírus pode complicar a temporada de gripe habitual devido à semelhança dos sintomas, como a tosse.

Reportagem adicional de Pedro Fonseca no Rio de Janeiro