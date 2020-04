China presta homenagem a milhares de mortos no país na epidemia de coronavírus

PEQUIM/WUHAN, China (Reuters) - A China lamentou neste sábado os milhares de “mártires” que morreram no surto de coronavírus, exibindo a bandeira nacional a meio mastro em todo o país e suspendendo todas as formas de entretenimento.

O dia do luto coincidiu com o início do festival anual de Qingming para reverência aos mortos, em que milhões de famílias chinesas prestam homenagem aos seus antepassados.

Às 10h, no horário de Pequim, o país observou silêncio de três minutos para reverenciar aqueles que morreram, incluindo trabalhadores de saúde e médicos na linha de frente do combate ao vírus.

Em Zhongnanhai, a sede do poder político em Pequim, o presidente Xi Jinping e outros líderes chineses prestaram homenagem silenciosa em frente à bandeira nacional, com flores brancas presas no peito como sinal de luto, informou a mídia estatal.

Mais de 3.300 pessoas morreram na China continental em consequência da epidemia, que surgiu na província central de Hubei no final do ano passado, de acordo com dados publicados pela Comissão Nacional de Saúde.

Em Wuhan, capital de Hubei e epicentro do surto, todos os semáforos nas áreas urbanas ficaram vermelhos às 10h da manhã e o tráfego parou por três minutos.

Foram registradas 2.567 mortes em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de pessoas localizada no meio do rio Yangtze. As vítimas fatais de Wuhan representam mais de 75% das mortes por coronavírus no país.

Por Ryan Woo, Liangping Gao, Se Young Lee, Sophie Yu e Shivani Singh em Pequim e Brenda Goh e Thomas Suen em Wuhan