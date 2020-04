Coreia do Sul prorroga distanciamento social para atingir 50 casos diários de coronavírus

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul disse neste sábado que estenderá sua intensa campanha de distanciamento social programada para terminar na segunda-feira por mais duas semanas, numa tentativa de reduzir a taxa de infecções por coronavírus para cerca de 50 por dia.

O país conseguiu em grande parte controlar a maior epidemia da Ásia fora da China, com cerca de 100 ou menos novos casos diários. Mas surtos menores em igrejas, hospitais e asilos, assim como infecções entre os viajantes, continuam a surgir.

Esta semana, o governo avaliou se deveria prorrogar uma política intensiva de 15 dias implementada em 21 de março, sob a qual as instalações de alto risco foram obrigadas a fechar e as reuniões religiosas, esportivas e de entretenimento foram proibidas.

Mas é muito cedo para aliviar, disse o ministro da Saúde, Park Neung-hoo, citando um recente aumento de casos importados e pequenas infecções de grupos que também levaram o governo a cancelar a reabertura de escolas na próxima semana.

“Nosso objetivo é ser capaz de controlar as infecções de uma maneira que nosso sistema médico e de saúde, incluindo pessoal e leitos, possam lidar com elas nos níveis habituais”, disse Park em uma entrevista após reunião do governo sobre o coronavírus.

“Se o número cair para 50 ou menos, o tratamento estável dos pacientes, incluindo os doentes graves, será possível sem muita pressão no sistema”.

Por Hyonhee Shin