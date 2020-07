Economia da América Latina e do Caribe deve encolher mais de 9% este ano, diz Cepal

Moradores de Villa 31, em Buenos Aires, fazem compras em meio à pandemia do Covid-19 06/05/2020 REUTERS/Agustin Marcarian

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A economia da América Latina e do Caribe pode ter uma contração de 9,1% este ano devido à pandemia de coronavírus, com o desemprego e a pobreza também aumentando, disse a Comissão Econômica da Organização das Nações Unidas para a região (Cepal)na quinta-feira.

A expectativa é de que o número de pessoas desempregadas na região aumente de 18 milhões no ano passado para 44 milhões, enquanto a pobreza deve subir 7 pontos percentuais, alcançando mais 45 milhões de pessoas.

Reportagem de Gabriela Donoso