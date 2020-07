EUA registram 10 mil mortes por Covid-19 em 11 dias e total ultrapassa 150 mil

Médico faz reanimação cardiorrespiratória em paciente infectado com o novo coronavírus no Memorial Medical Center, em Houston, Texas 17/07/2020 REUTERS/Callaghan O'Hare

(Reuters) - As mortes em decorrência do novo coronavírus nos Estados Unidos ultrapassaram 150 mil nesta quarta-feira, o nível mais alto do mundo, aumentando em 10 mil ao longo de 11 dias, de acordo com uma contagem da Reuters.

Esse foi o aumento mais rápido desde que o país passou de 100 mil para 110 mil casos em 11 dias no início de junho, segundo a contagem.

Nacionalmente, as mortes por Covid-19 cresceram por três semanas seguidas, enquanto o número de novos casos semanais caiu recentemente pela primeira vez desde junho.

Um crescimento em infecções no Arizona, Califórnia, Flórida e Texas neste mês lotou hospitais. O aumento obrigou os Estados a repensarem a reabertura da economia, que foi impactada por quarentenas em março e abril para coibir a propagação do vírus.

O Texas é o Estado com maior número de mortes do país neste mês, cerca de 4.000 mortes até agora, seguido pela Flórida, com 2.900, e Califórnia, o Estado mais populoso, com 2.500. O índice do Texas inclui um acúmulo de centenas de mortes depois que o Estado mudou a forma como contabilizava os óbitos por Covid-19.

Embora as mortes tenham aumentado rapidamente em julho nesses três Estados, Nova York e Nova Jersey ainda lideram o país no total de vidas perdidas e de mortes per capita, de acordo com uma contagem da Reuters.

Dos 20 países mais atingidos pelo vírus, os EUA ocupam o sexto lugar em mortes per capita, com 4,5 mortes a cada 10 mil pessoas, sendo superado por Reino Unido, Espanha, Itália, Peru e Chile.