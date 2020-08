Abertura sem controle de Covid-19 é receita para o desastre, diz OMS

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 30/01/2020 REUTERS/Denis Balibouse

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial da Saúde exortou os países a perseverar nas restrições para o combate à Covid-19, e o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na segunda-feira que a abertura sem controle do vírus é uma “receita para o desastre”.

Tedros reconheceu que muitas pessoas estão se cansando das restrições e querem voltar à normalidade após oito meses do novo coronavírus.

“Queremos ver as crianças voltando à escola e as pessoas voltando aos locais de trabalho, mas queremos que isso seja feito com segurança”, disse Tedros em entrevista coletiva.

“Nenhum país pode simplesmente fingir que a pandemia acabou”, disse ele. “A realidade é que esse vírus se espalha facilmente. Abertura sem controle é uma receita para o desastre.”

