OMS diz que platô em casos de Covid-19 no Brasil é oportunidade para conter surto

Paciente infectado com novo coronavírus é tratado em hospital em São Paulo 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

GENEBRA (Reuters) - As infecções por coronavírus no Brasil não parecem mais estar em crescimento exponencial e atingiram um platô, criando uma oportunidade de controlar o surto, disse o chefe do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, nesta sexta-feira.

Ryan disse em entrevista coletiva que o fator “R” —o número de pessoas que cada pessoa infectada passa a infectar— agora parece estar entre 0,5 e 1,5 nos Estados brasileiros, e que o número de novos casos chegou a um platô de 40.000 a 45.000 por dia.

“O vírus não está dobrando na comunidade como era antes, então o aumento não é exponencial”, disse, acrescentando, no entanto, que não há “absolutamente nenhuma garantia de que ele vai cair por si só”.