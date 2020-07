Brasil passa de 70 mil mortes por coronavírus e supera 1,8 milhão de casos

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira as 70 mil mortes em decorrência da Covid-19, com a notificação de 1.214 novos óbitos, e também superou a marca de 1,8 milhão de casos de coronavírus, com 45.048 novas infecções, informou o Ministério da Saúde.

Coveiros com roupa de proteção durante enterro de vítima da Covid-19 em cemitério Vila Formosa, em São Paulo 26/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Os números desta sexta elevam as contagens totais no país a 1.800.827 casos e 70.398 óbitos, de acordo com os dados do ministério.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

Esse é o quarto dia consecutivo em que o número de mortes no país se mantém na casa de 1,2 mil, patamar visto na maior parte dos dias úteis nas últimas semanas. O registro de novos casos, porém, voltou a subir após dois dias de queda.

“A gente verifica que o número de óbitos, semana após semana, tem se mantido relativamente constante”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, em entrevista coletiva na quarta-feira, quando revelou que o coronavírus vem avançando pelo interior do país e recuando nos grandes centros. Mais de 96% dos municípios brasileiros já registraram casos da doença.

Na quinta, o Ministério da Saúde alterou as orientações para pessoas com sintomas leves da doença e passou a pedir para que esses pacientes procurem um médico, alegando que o tratamento precoce reduz a necessidade do uso de respiradores.

São Paulo segue como o Estado mais afetado pela doença no país, com 359.110 casos e 17.442 mortes. O governador João Doria (PSDB) renovou a quarentena no Estado até 30 de julho, apesar das recentes medidas de flexibilização do isolamento. Ele afirmou que, após um longo período no pico, São Paulo está ingressando na fase de platô da Covid-19. [nL1N2EH191]

Ceará e Rio de Janeiro dividem o segundo lugar da lista por Estados divulgada pelo ministério. O Ceará tem uma contagem maior de casos (133.546 infecções, 6.777 óbitos), mas o Rio possui mais mortes (129.443 casos, 11.280 óbitos).

O Pará registra 122.674 infecções e 5.224 mortes, enquanto a Bahia se juntou nesta sexta ao grupo Estados com mais de 100 mil casos confirmados da doença, que agora conta com cinco membros, ao atingir 101.186 infecções e 2.383 mortes.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o país possui 1.078.763 pacientes recuperados da doença e 651.666 em acompanhamento.

A taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil é de 3,9%.

Os dados foram atualizados às 18h40 desta sexta-feira.

Veja um gráfico de casos pelo mundo: here