Brasil registra 1.274 novas mortes por Covid-19 e total atinge 103.026

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 1.274 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 103.026, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Paciente com Covid-19 em hospital de campanha em Guarulhos (SP) 12/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 52.160 novos casos da doença, atingindo um total de 3.109.630 infecções confirmadas desde o início da pandemia.

O país retomou os patamares de mais de 50 mil casos e 1 mil óbitos diários depois de queda verificada na segunda-feira, quando foram registrados 22.048 casos e 703 mortes, repetindo tendência das últimas semanas devido a atraso para o processamento de testes durante os finais de semana.

Na véspera, o principal especialista em emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, disse que “com certeza, o Brasil continua tendo de 50 mil a 60 mil casos por dia”. Ele destacou que a taxa R —que indica a reprodução da doença— tem variado de 1,1 e 1,5 no país, o que mostra que a Covid-19 segue se espalhando de forma ativa na maior parte do Brasil.

Já o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu o diagnóstico e tratamento precoces para “parar o sangramento” representado pela pandemia no Brasil, afirmando também que o governo apoia as medidas tomadas pelos Estados na tentativa de conter a doença.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu nesta terça as marcas de 639.562 casos e 25.571 óbitos.

Na sequência da lista divulgada pelo Ministério da Saúde —que é balizada pela quantidade de casos— aparecem a Bahia, com 198.767 infecções e 4.067 óbitos, e o Ceará, que possui 190.550 casos e 8.011 mortes.

Ambos os Estados nordestinos, porém, registraram menos óbitos que o Rio de Janeiro, que até o momento notificou 182.563 infecções e 14.212 mortes.

Pará, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal, Santa Catarina, Amazonas e Pernambuco são as demais unidades federativas que ultrapassaram a marca de 100 mil casos de Covid-19.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil conta com 2.243.124 pacientes recuperados da doença, além de 763.480 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,3%.